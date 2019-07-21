MAGAZİN

Didem Soydan'ın tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Geçtiğimiz yıl iki erkek arkadaşıyla birlikte dans ettiği anları olay olan Didem Soydan, sahildeki partiye yine dansıyla damga vurdu.

Son günlerde Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşadığı iddia edilen manken Didem Soydan, magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden.

Kimi zaman Lider Şahin'le vakit geçiren güzel model kimi zaman arkadaşlarıyla sahil partilerinde eğlenmeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl iki erkekle yaptığı dansla tartışma yaratan ve uzun süre gündemde kalan Soydan'dan yeni dans videosu geldi.

Bir arkadaşıyla karşılık dans eden Soydan'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Soydan'ın dansı sosyal medyada beğeni topladı.

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