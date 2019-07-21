Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda muhteşem zafer!

İSVEÇ’in Boras kentinde devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4×400 metre yarışı finalinde Türkiye tarihi bir sonuca imza attı. Türkiye, 3:08.34 ile Avrupa’da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Nefes kesen yarışta sırasıyla Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı start aldı. Seçme yarışında yer almayan ancak finalde son 400’ü koşan 17 yaşındaki atletimiz İlyas Çanakçı’nın son bölümdeki muhteşem atağı ve milli atletlerimizin sevinci görülmeye değerdi.