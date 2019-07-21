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Anne baba böyle görüntülendi! İnanılmaz anlar…

ADIYAMAN'da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı.

İhlas Haber Ajansı

Gece saat 02.00 sularında Kap Camii'ne kucaklarındaki 2 aylık bebekle gelen bir kadın ve erkek, bir süre caminin avlusundaki banklarda oturdu.

Yaklaşık 10 dakika banklarda oturan çift 2 aylık erkek bebeği sevdi. Güvenlik kameraların yansıyan olayda anne, daha sonra bebeğini cami avlusunun köşesine bıraktı. Anne ve baba dikkat çekmemek için tek tek avludan çıktı.

Sabah namazına gelen cami görevlileri avluda battaniyeye sarılı bir bebekgörünce durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, avluya bırakılan 2 aylık bebeği alarak hastaneye götürdü.

Bebek hastanede bakıma alınırken, polis ekipleri güvenlik kameralarından bebeklerini bırakıp kayıplara karıştıkları belirlenen anne ve babayı yakalamak için çalışma başlattı.

Cami imamı Fetih Erdil, gece saatlerinde bir çiftin camiye gelerek 2 aylık bebeklerini bıraktıklarını ve bebeği sabah fark ederek polise teslim ettiklerini söyledi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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