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Harry Kane orta sahadan kaleciyi böyle avladı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, Juventus'u 3-2 yenerken Harry Kane, orta sahadan müthiş bir gole imza attı.

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, Juventus'u 3-2 yendi.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur ayağında tek karşılaşma oynandı.

Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı'nda oynadığı maçı, Lamela'nın 30, Lucas Moura'nın 65 ve Kane'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı. Juventus'un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.

Orta sahadan kaleciyi avladı
Müsabakanın son dakikalarında Kane'in orta sahadan attığı gol, tüm dünyayı mest etti. Juventus kalecisi Wojciech Szczęsny'i orta sahadan avlayan İngiliz golcü, takımına hayat verdi adeta.

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