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22 Haziran Türkiye Gündemi

22 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Tarım ve Orman bakanlıkları ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'den ilan edildi.

ABD duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'de olduğunu duyurdu. Bakanlık, Jeffrey'in Ankara'nın daveti üzerine ülkede bulunduğunu açıkladı.

Devlet Bahçeli'den Doğu Akdeniz bildirisini imzalamayan HDP'ye sert sözler

Devlet Bahçeli, Doğu Akdeniz bildirisinde HDP'nin imzasının bulunmamasına için "Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir' dedi.

Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi

Wall Street Journal gazetesinin kulis haberine göre ABD Başkanı Donald Trump danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu konuda güvence verdi.

Çin'de öfke büyüyor! Sokaklar yine karıştı

On binlerce Hong Konglu, tartışmalı Çin'e iade tasarısının iptali ve emniyet güçlerine bağımsız soruşturma talebiyle kentteki polis merkezine yürüdü.

İsveç'te Türk sporculardan tarihi başarı

İsveç’in Boras kentinde devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4×400 metre yarışı finalinde Türkiye tarihi bir sonuca imza attı. Türkiye, 3:08.34 ile Avrupa’da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

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