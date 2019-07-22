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Dinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe kulübede kalp krizi geçirdi

Romanya'da Dinamo Bükreş'in teknik direktörü Eugen Neagoe, maç esnasında yedek kulübesinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki teknik adamın ilk sorusu bakın ne oldu.

Romanya Ligi'nde oynanan Dinamo Bükreş - Craiova maçında korku dolu anlar yaşandı. Müsabakanın 25. dakikasında kalp krizi geçiren Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Eugen Neagoe, kulübede bir anda yerde kaldı.

Sahaya giren ambulansla hemen hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki teknik adama, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Eugen Neagoe'nin kendine geldikten sonra doktorlara sorduğu ilk soru ise "Maç kaç kaç?" oldu. 

Müşahade altında tutulacak: Tecrübeli teknik adamın bilincinin açık olduğunu açıklayan doktorları, Neagoe'nin bir süre daha müşahade altında tutulacağını belirtti. 

2-0 yenildiler: Öte yandan olayın ardından büyük bir şok yaşayan Dinamo Bükreşli oyuncular, 36 ve 66. dakikada yediği gollerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

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