Bakan Çavuşoğlu "ABD'nin Türkiye'ye olası yaptırımı uygulaması kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile gerileme sebep olan olası S-400 yaptırımları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ''ABD'de anlaşmazlık var. Trump istemiyor. Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor, Türkiye'ye önem veriyor. Ama yine de temkinli olmak lazım'' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilere önem veriyor. S-400, F-35, Münbiç konusunda ABD içinden çok farklı sesler geliyor. Ama Trump'ın Osaka'daki görüşme sonrası yaptığı açıklamaların ardından bu sesler azaldı. ABD'liler S-400 ile F-35'ler bir arada olamaz diyor. Komite kuralım dedik ama henüz cevap vermediler. Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor. Hava savunma sistemleri bizim olmazsa olmazımız. Bu anlaşma bitti. Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamamak için çaba sarf ettiğini biliyoruz. S-400'ler önümüzdeki yılın başında aktif olacak. S-400'ler Patriot'lardan çok daha ileri bir teknoloji. S-400'ler aktif bir şekilde kullanılacak.

CAATSA yaptırımları

Şu anda herhangi bir netlik yok. Ama Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump'ın bunu erteleme hatta uygulamama yetkisi var. ABD'nin Türkiye'ye olası yaptırımı uygulaması kabul edilemez.

Olası yaptırım durumunda Türkiye ne yapacak?

ABD'nin bize yönelik adımları olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar olacaktır, bu gayet doğal ama bu bizim tercihimizdir, tercih etmeyiz. İki NATO müttefiki olarak sürdürmek isteriz. Bize yönelik hasmane tavır sergilerlerse biz de karşı adımları atarız.