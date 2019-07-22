Oyuncu Pelin Akil, bebeğinin anne dediğini duyunca gözyaşlarına boğuldu

Dört aylık hamileyken ikiz bebekleri olacağını öğrenen çift büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşamıştı. Güzel oyuncu, önceki gün hayatının en mutlu anlarından birini kamera kaydına aldı. Annesi ile bebeğinin eğlenceli anlarını kameraya alan oyuncu, kızının annesi Şenay Özgün'e 'Anne' dediğini duydu. Yaşadığı büyük heyecan karşısında duygularını gizleyemeyen Pelin Akil, gözyaşlarını tutamadı.