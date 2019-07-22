DÜNYA

Şoke eden olay! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Polonya’da bungee jumping yapan adam, koşum takımının kopması sonucu onlarca metre yükseklikten şişme minderin üstüne kafa üstü düştü.

Olay, Gdynia şehrinde bir parkta meydana geldi.

Bungee jumping yapmak üzere bir vincin tepesine tırmanan adam ayağına bağladığı koşum takımıyla birlikte aşağıya doğru atladı. Yaklaşık 92 metre yükseklikten atlayan adam, koşum takımının kopması sonucu, yere koyulan şişme minderin üstüne kafa üstü düştü. Ambulansa hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

O anlara dair görüntüler izleyicilerden biri tarafından kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Instagram'ın resmi hesabından Van Gölü Ekspresi paylaşımı
Instagram'ın resmi hesabından Van Gölü Ekspresi paylaşımı
Mustafa Destici'den Erbil saldırısıyla ilgili HDP'li vekiller için çağrı
Mustafa Destici'den Erbil saldırısıyla ilgili HDP'li vekiller için çağrı
İstanbul'da Suriyeliler için eylem planı belli oldu! Kaydı bulunmayanlara tarih verildi
İstanbul'da Suriyeliler için eylem planı belli oldu! Kaydı bulunmayanlara tarih verildi
ABD'li bakan Pekcan'ı doğruladı! Bizim işimiz değil
ABD'li bakan Pekcan'ı doğruladı! Bizim işimiz değil
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa bulunan cam fanus yere düştü 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa bulunan cam fanus yere düştü 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener'den bakanlık teklifi iddialarına net cevap
Meral Akşener'den bakanlık teklifi iddialarına net cevap
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği
Şarkıcı Ebru Polat elbiseyle denize girdi takipçileri 'bu kadarı yetti' deyip isyan etti
Şarkıcı Ebru Polat elbiseyle denize girdi takipçileri 'bu kadarı yetti' deyip isyan etti
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu MEB yaş hesaplama tablosu
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu MEB yaş hesaplama tablosu
Yeşilköy'de deniz'de kaybolan gencin cesedi bulundu
Yeşilköy'de deniz'de kaybolan gencin cesedi bulundu
Sivas'ta seyir halinde lastik patladı: 6 yaralı
Sivas'ta seyir halinde lastik patladı: 6 yaralı
AÖF 3 ders sınav giriş belgesi çıkarma TC ile AÖF yeri sorgulama
AÖF 3 ders sınav giriş belgesi çıkarma TC ile AÖF yeri sorgulama
Dinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe kulübede kalp krizi geçirdi
Dinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe kulübede kalp krizi geçirdi
30 Ağustos ne bayramı 2019 resmi tatil mi oldu?
30 Ağustos ne bayramı 2019 resmi tatil mi oldu?