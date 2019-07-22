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İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonu

İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildi. Olayla ilgili FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan doları bastığını tespit etti. 

- “Dikkat yüksek gerilim hattı” yazan panonun arkasına gizlenmiş 
Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap dikkat çekti. Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Olayla ilgili biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı. Ele geçirilen miktarın, son yılların en yüksek sahte para miktarı olduğu ifade ediliyor. Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürerken, piyasaya sürülmek üzere basılan sahte dolarların FETÖ ile bağlantısı araştırılıyor. 

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