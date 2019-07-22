Meral Akşener'den yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

Meral Akşener BEST FM'de kurulması beklenen yeni partiler ile ilgili "Sayın Gül,Babacan ve Davutoğlu'nun kuracakları iki partinin Türkiye için iyi olacağını düşünüyorum. Çok tekli bir sistemde gidiyoruz çeşitlilik iyidir. Seçmene bir seçenek oluşturmak iyidir. Bakın İYİ Parti kuruldu kurulduğundan itibaren seçmenin veli nimet olduğunu ağlar anladı. Uzun yıllardır aktif politika yapan bir şahıs olarak geçmişimde seçmen bizim velinimetimizdi. 17 yılda böyle parça parça gittikçe yükseldi ve ceketimi assam seçilirim modeli geldi Türkiye'ye. İYİ Parti ile birlikte ceket indi aşağıya seçmen yavaş yavaş öne doğru çıkıyor. CHP'nin zaten sesi duyulmuyor AK Parti seçmeninde onları çerçeveledi sayın Erdoğan. Benim şahsımda İYİ Patiye yönelikte çok ağır ifitira ve hakaretlerin uçuştuğu bir medyada siz minicik bir alan kaplıyorsunuz dolayısı ile sesimizi en fazla bir duyurabiliriz AK Parti seçmeninde. Bizimde seçmene kendimizi anlatma durumumuzda bariyerleri indirmek konusunda zorluklarımız var. Ama sayın Gül, sayın Babacan ve sayın Davutoğlu içlerinden çıkıp geldiği için doğal olarak o seçmenin gözü buraya doğru dönecektir. Hiç biriyle görüşmedik ama ben olumlu bulduğumu söylüyorum" açıklamalarını yaptı.