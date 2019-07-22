Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama: Acun'un tuzağına düşürüldüm

TV8'in sevilen programı Yemekteyiz'in sunuculuğunu devralan Seda Sayan, önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Senelerdir gündüz kuşağında program yapan Sayan, uzun süren çekim saatlerine sitem etti.

"Acun'un tuzağına düşürüldüm"

Magazinn.com'un mikrofonuna samimi açıklamalar yapan Sayan, Acun Ilıcalı'ya şu sözlerle sitem etti: "Kandırıldım, Acun'un tuzağına düştüm. Çekimler bir türlü bitmiyor. Yarışmacılar yemekleri değil, birbirlerini yiyorlar. Bunca yıl sabah programı yaptım bu kadar uzun süren ve sonu gelmeyen çekimler görmedim. Yarışmacılar beni bile susturuyor."

"Çekimler bitmiyor"

Çekimlerde yorulmasına rağmen çok eğlendiğini de belirten Sayan, "Safiye Soyman tatile çağırıyor gidemiyorum, başka arkadaşlarım Çeşme ve Bodrum'a çağırıyor yine gidemiyorum. Ben sandım ki, haftada 2-3 gün çalışırım biter ama bitmiyor." şeklinde konuştu.