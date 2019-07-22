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22 Haziran Türkiye Gündemi

22 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Trump Erdoğan'a güvence verdi

Donald Trump danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu konuda güvence verdi.

Akşener'den bakanlık teklifi iddialarına net cevap

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" başlığı altında CHP ve İYİ Parti'ye bakanlık teklif ettiği ve ilk görüşmenin kendisi ile yapıldığı yönündeki iddiaya net bir cevap verdi.

İran ve ABD arasında casus krizi

İran'ın ABD'ye yönelik hamleleri sürüyor. İran istihbaratı ülkede ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yaptığı belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Mürsel Alban hakkında şok iddia!

kanser olduğu gerekçesiyle 8 yıl boyunca SGK'dan rapor parası aldığı iddia edilen Mürsel Alban gündeme oturdu. İddiaya göre hakkında soruşturma açılan Mürsel Alban, 20 bin liralık cezayı ve haksız şekilde aldığı 71 bin lirayı geri ödeyecek.

Abdulkadir Selvi kulis yazdı

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt gezilerinden hemen sonra AK Parti yönetiminde kabinede mini revizyona gideceğini yazdı.

ABD duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'de olduğunu duyurdu. Bakanlık, Jeffrey'in Ankara'nın daveti üzerine ülkede bulunduğunu açıkladı.

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