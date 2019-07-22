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Ayşenur Arslan'dan Ahmet Hakan'a "Allah aşkına bırak kalemi kır kalemi"

Halk Tv'de program sunuculuğu yapan Ayşenur Arslan, gazeteci Ahmet Hakan'ın, Yavuz Oğhan'ın, Sputnik Türkiye ile ilişkisinin kesilmesiyle ilgili köşe yazısı için olay sözler söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu Medya Mahallesi programında Sputnik Türkiye'de yaşanan gelişmeler de gündeme geldi.

Programın sunucusu Ayşenur Arslan, gazeteci Ahmet Hakan'ın, Yavuz Oğhan'ın, Sputnik Türkiye ile ilişkisinin kesilmesiyle ilgili köşe yazısını eleştirdi.

''Allah aşkına bırak kalemi kır kalemi''

Ayşenur Arslan canlı yayında Ahmet Hakan için şunları söyledi:
-'Ey Ahmet Hakan, bu insanlar Putin'i eleştirdiği için işlerinden atılsaydı dediğinde haklı olurdun. Bu arkadaşlarımız Erdoğan’ı rahatsız eden Davutoğlu söyleşisi yüzünden kovuldu. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan Allah aşkına bırak kalemi, kır kalemi" .

Köşe yazdığını zanneden...

Canan Kaftancıoğlu da Ahmet Hakan'ın köşe yazısının ciddiye alınmaması gerektiğini söyleyerek "Bir köşe yazarları vardır bir de köşe yazdığını zannederek o köşeyi dönenler; sadece o köşeyi dönmek için işine geldiği gibi davrananlar, yazanlar var. Ne yazık ki omurgasız olan her kimse bu tip şeyleri yazmaları çok anlaşılır" dedi. 

Bu bir gazetecilik işiydi

Kaftancıoğlu, yapılan hareketin bir gazetecilik faaliyeti olduğunu dile getirerek "Ben Davutoğlu’nun kişisel olarak düşüncesine katılmam, farklı şeyler söyler, benim işime gelmeyenleri söyleyebilir. Ama gazeteci arkadaşlarımız Davutoğlu röportajı yaparak bir gazetecilik faaliyeti yapmışlar. Hem bundan hem de komik gerekçelerinden dolayı işlerine son verilmesinin hiçbir anlaşılır yanı yoktur. Bu basının da ifade özgürlüğünün geldiği noktayı ifade etmesi açısından önemlidir" diye konuştu. 

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