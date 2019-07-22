Oda TV'de "yoldan çıkma" depremi: Nihat Genç, Soner Yalçın'ın...

Odatv, 5-6 aydır; İmamoğlu aday olduktan sonra o kadar artık üç dört defa yanlış yola girdi. Artık geri dönsek de çıkamayız.

Benim burada Canan Kaftancıoğlu’nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir. ” dedi.



Yazar Nihat Genç, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmelerde Odatv, Halk Tv, BirGün gibi yayın organlarıyla Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu için çok sert eleştirilerde bulundu.

Uzun yıllardır yazılar yazdığı Odatv internet sitesinden ayrıldığını açıklayan Genç, "Benden kimse Canan Kaftancıoğlu'nu övmemi beklemesin"dedi.

İşte zehir zemberek sözlerle Oda TV'den ayrıldığını duyuran Nihat Genç'in o açıklamaları: