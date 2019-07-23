Seksi şarkıcı Ebru Polat denize öyle bir girdi ki... Instagram'da olay oldu

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, denize elbisesiyle girdiği anların videosunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel şarkıcı Ebru Polat, denize elbiseyle girdiği eğlenceli videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Polat'ın videosu kısa süre içerisinde yüz binlece kişi tarafından izledi. Ebru Polat videosuna, "Şarkıcılar genelde denize; ıssız koylarda ve elbiseyle girer." notunu ekledi.

"Kraliçe alemsin"



Ebru Polat'ın videosuna yorum yapan bir takipçisi, "Evde bikiniyle geziyorsun deniz elbiseyle giriyorsun" yorumuyla güldürdü. Polat'ın başka bir takipçisi ise, "Kraliçe alemsin." yorumunu yaptı.

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat 30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde master yapmaktadır. Uzman psikolog ve Akademisyen olmak istemektedir.