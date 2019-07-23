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‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nden yeni tanıtım yayınlandı!

Televizyonda yayınlandığı 3 sezon boyunca fenomene dönüşen, unutulmaz dizi ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor.

BluTV’nin özel yapımı olarak, 6 yıl aradan sonra yeniden bu Perşembe günü (25 Temmuz) sevenleri ile buluşacak olan diziden yeni sezonun son tanıtımı yayınlandı.

Yeni sezonun yayın tarihine son 3 gün kala ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nden gelen tanıtım geri sayım heyecanını arttırdı. Tanıtımda Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) Behzat Başkomiser’e (Erdal Beşikçioğlu) 3 sene önce başına gelen ama hatırlamadığı bir olaydan bahsetmesi merak uyandırdı.

İnter Medya’nın yapımcılığında, Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu olmak üzere oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu  Kadir Çelik ve Nazlı Kar gibi isimlerin yer aldığı dizinin BluTV’de yayınlanacak yeni bölümleri şimdiden merak uyandırarak sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

 Kendine has tarzıyla yıllar boyu unutulmayan dizi ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ 25 Temmuz’da BluTV’de başlıyor.

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