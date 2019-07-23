Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi! Sultangazi'de nişanlı dehşeti

İki yıl önce boşanan Gülen Pamukcu (27) Sultangazi'de ailesine ait bir binanın bodrum katında yaşıyordu. Edinilen bilgiye göre, Pamukcu, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ali isimli bir kişi ile tanıştı. Sevgili olan ikili evlenmeye karar verdi ve bir süre sonra nişanlandı. Ancak Gülen Pamukcu ve nişanlısı arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı.