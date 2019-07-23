Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi! Sultangazi'de nişanlı dehşeti
SULTANGAZİ'de 27 yaşındaki Gözde Pamuk, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından evinde bıçaklandı. Çığlık atarak yardım isteyen Pamuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Komşuları, zanlı nişanlının Pamuk'ı daha önce de bir binanın 4'üncü katından aşağı attığını öne sürdüler.
İki yıl önce boşanan Gülen Pamukcu (27) Sultangazi'de ailesine ait bir binanın bodrum katında yaşıyordu. Edinilen bilgiye göre, Pamukcu, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ali isimli bir kişi ile tanıştı. Sevgili olan ikili evlenmeye karar verdi ve bir süre sonra nişanlandı. Ancak Gülen Pamukcu ve nişanlısı arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı.
Tartışmaların sıklaşması üzerine Pamukcu, evlenmekten vazgeçti ve nişanlısından ayrılmak istedi. Ayrılığı kabul etmeyen nişanlısı, sabah saat 04.00'te Gülen Pamukcu'nun yalnız yaşadığı adrese geldi.Yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri giren Ali isimli şüpheli, uyandırdığı Pamukcu'yu bıçakladı.
"Dördüncü kattaki balkondan aşağı attı"
Hayatını kaybeden Pamukcu'nun komşusu Sevda Kayaoğlu, "Ankara'da tanıştığı kişiyle ikinci evliliğini yapacaktı. Nişanlandılar. Kafaları uyuşmadı, ayrılmaya karar verdi. Ondan sonra bu kişi tehdit etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Bir sefer kızı Ankara'ya götürdü. Kızı 4'üncü kattaki balkondan aşağı attı. Kız da 'ben kendimi kurtarmak için attım' diye ifade verdi. Erkek arkadaşını kurtarmak için galiba öyle söyledi." dedi.
Beş yerinden genç kadını bıçaklayan şüpheli evden kaçtı. Genç kadının 'Beni kurtarın' çığlıklarını duyan ve aynı binada yaşayan iki ağabeyi hızlıca aşağı indi. Daireye giren iki ağabey, kız kardeşlerini kanlar içerisinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla kadını hastaneye kaldırdı. Pamukcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.