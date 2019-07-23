MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!

MSB'den yapılan son dakika açıklama ile Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmaların başladığı duyruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın bugün Ankara'da gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda icra edildi. Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı" denildi.