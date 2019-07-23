HABER /  DÜNYA
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert Kudüs tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert Kudüs tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür." ifadelerine yer verildi.

Gerekçe: Güvenlik tehlikesi

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme önceki gün bu başvuruyu reddetmişti.

10 evin yıkımına başlamıştı

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, dün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait en az 10 evin yıkımına başlamıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hava sıcaklıkları değişecek mi? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Foto Galeri Hava sıcaklıkları değişecek mi? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merve Kavakçı denildi kardeşi çıktı! Twitterı karıştıran fotoğrafın aslı
Merve Kavakçı denildi kardeşi çıktı! Twitterı karıştıran fotoğrafın aslı
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı
AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil
AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil
Yer Brezilya Amazonu! İşte dünyayla hiçbir temas kurmadan yaşayan kabile
Yer Brezilya Amazonu! İşte dünyayla hiçbir temas kurmadan yaşayan kabile
ÖNCEKİ HABERLER
Ravza Kavakçı Kan kimdir Merve Kavakçı'nın kardeşi
Ravza Kavakçı Kan kimdir Merve Kavakçı'nın kardeşi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik mesajı
Eljif Elmas transferinin ardından Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a teşekkür
Eljif Elmas transferinin ardından Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a teşekkür
Oğlunun yaptıkları yüzünden babası intihar etti
Oğlunun yaptıkları yüzünden babası intihar etti
İstanbul'da 2'si öz oğlu, kardeşi ve bacanağının oğlunu öldürmüştü! İşte istenen cezalar
İstanbul'da 2'si öz oğlu, kardeşi ve bacanağının oğlunu öldürmüştü! İşte istenen cezalar
En iyi 100 savunma şirketi listesinde ASELSAN bakın kaçıncı sırada
En iyi 100 savunma şirketi listesinde ASELSAN bakın kaçıncı sırada
Yorumlar 1 yorum