Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert Kudüs tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür." ifadelerine yer verildi.

Gerekçe: Güvenlik tehlikesi

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme önceki gün bu başvuruyu reddetmişti.

10 evin yıkımına başlamıştı

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, dün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait en az 10 evin yıkımına başlamıştı.