Merakla beklenen Honor 9X ve 9X Pro duyuruldu fiyatı ve özellikleri belli oldu

Huawei Technologies'in sahip olduğu bir akıllı telefon markası olan Honor, yeni modelleri olan Honor 9X ve 9X Pro'yu görücüye çıkardı. Özellikleriyle göz dolduran modellerin fiyatları da mütevazı bulundu.

Çin'in büyüyen teknoloji markası Honor, adını tüm Dünya'ya duyurmak için uygun fiyatlı ve özellikleri bol olan telefon modellerini duyurmaya devam ediyor.

Huawei'nin alt şirketi olan Honor, önceki gün 9X ve 9x Pro modellerini duyurdu. Buna göre Honor 9X, 6.59 inçlik çentiksiz Full HD+ ekran ile gelmekte. Gücünü Kirin 810 yonga setinden alan Honor 9X'de iki farklı RAM seçeneği ve üç farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. (4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı, 6 GB RAM / 64 GB ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı)

48 MP kamera ve derinlik sensörü

Honor 9X'in arka tarafında 48 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere iki adet kamera sensörü bulunmakta. Cihazın ön tarafında ise açılıp kapanabilen 16 megapiksellik bir adet kamera sensörü yer almakta. 4.000 mAh bataryaya sahip olan Honor 9X, 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Honor 9X Pro özellikleri

Honor 9X Pro, 6.59 inçlik çentiksiz ekran ile gelmekte. Kirin 810 işlemcisinden gücünü alan Honor 9X Pro, iki farklı dahili depolama alanına sahip. Bu seçenekler şu şekilde: 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı.

48 MP ana, 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü

Honor 9X Pro'nun arka tarafında 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere 3 adet kamera sensörü bulunmakta. Cihazın ön tarafında ise 16 megapiksellik bir adet pop-up kamera yer almakta. Honor 9X Pro'da 4.000 mAh batarya bulunmakta.

Honor 9X ve 9X Pro Fiyatı

Honor 9X ve 9X Pro'nun Çin'deki satış fiyatları şu şekilde:

Honor 9X 4GB RAM ve 64 GB depolama: 205 dolar.

Honor 9X 6GB RAM ve 64 GB depolama: 230 dolar.

Honor 9X 6GB RAM ve 128 GB depolama: 275 dolar.

Honor 9X Pro 8GB RAM ve 128 GB depolama: 320 dolar.

Honor 9X Pro 8GB RAM ve 256 GB depolama: 350 dolar.