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Türk Hava Yolları'nın yeni nesil 'rüya uçakları'nın üçüncüsü İstanbul'a geldi

Türk Hava Yolları'nın yeni nesil 'rüya uçakları'nın üçüncüsü İstanbul'a geldi

TÜRK Hava Yolları'nın dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing'ten sipariş ettiği, uzun menzilli B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul'a geldi. 

Türk Hava Yolları, yeni misafirini saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda ağırladı. ABD'de bulunan Boeing'in Everett'teki merkezinden teslim alınan TC-LLC kuyruk tescilli uçak, işlemlerinin yapılmasının ardından  seferlerine başlayacak.

THY'nin uzun menzilli rotalarda kullanacağı bu uçaklardan 4  tane daha Ağustos ayı sonuna  kadar filoya katılacak. 

340'a ulaştı
Üçüncüsü teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY'nin filosundaki uçak sayısı da 340'a ulaştı. Yeni uçakların kabininde tasarım değişikliğine gidilerek 1-2-1 diziliminde koridor erişimi olan business class koltukları oluşturulurken, ekonomi sınıfı koltukları ise Türkiye'de TSI şirketi tarafından imal edildi.

thy uçak

14 bin 140 kilometre menzil
Gövdesi tamamen kompozit olma özelliği taşıyan 787'lerin uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre, yüksekliği 17 metre menzili ise 14 bin 140 kilometre. 

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