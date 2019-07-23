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Çanakkale'de bir çiftçi dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu!

Demirören Haber Ajansı
Çanakkale'de bir çiftçi dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu!

ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesinde, domates tarlasını sulamaya giden çiftçi 49 yaşındaki Ekrem Aykan, dere kenarında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyü yakınlarında, dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, yaptığı incelemede bu kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Cesedin domates tarlasını sulamak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve 1 çocuk babası Ekrem Aykan'a ait olduğu tespit edildi. 

Haberi duyan ve bölgeye gelen Aykan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Ekrem Aykan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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