Böyle vahşet olmaz! İngiliz yarış atını çalıp parçaladılar

Çağrıbey'in ilk sahibi sahibi olan Göksal Bozdağ, hediye ettiği atın öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Bozdağ, "Çağrıbey uzun yıllar koştu ve başarılı sonuçlar elde etti. Herkes onu çok seviyordu. Asil bir attı. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Koşularında ilgiyle izlenen atın sonu böyle olmamalıydı. Çağrıbey, canice öldürülmeyi hak etmedi. Bu bizi çok üzdü. Bunu yapanların bulunup, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İrfan Ak da "Çağrıbey'i çok sevdik ve onu çiftliğimizdeki atlarımızın yanına getirdik. Çocuklar biniyorlardı. Çok seviliyordu. Cuma günü ortadan kayboldu. Ormanlık alanda kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz. Şikayetçi olduk" diye konuştu.