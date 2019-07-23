HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü

Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma'yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları ikiye böldü.

Yeni sezonda yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayıran ve transfer bütçesinde kısıtlamaya giden Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'yla ilgili Çarşı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Quaresma'nın takımdaki kalması gerektiğini vurgularken şu ifadeleri kullandı; 

''İsteyene gider hiç fark etmez. Senin evin burası! @07RQuaresma''


Taraftar ikiye bölündü
Çarşı'nın Quaresma paylaşımı siyah - beyazlı taraftarları ikiye böldü. Beşiktaşlı bazı taraftarlar, Portekizli yıldızın takımda kalması gerektiğini belirtirken bazıları ise ayrılık vaktinin geldiğini ifade etti.

İşte Twitter'da Quaresma'ya destek açıklaması yapan Çarşı'ya karşı yapılan olumsuz eleştiriler...




GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
Merve Kavakçı denildi kardeşi çıktı! Twitterı karıştıran fotoğrafın aslı
Merve Kavakçı denildi kardeşi çıktı! Twitterı karıştıran fotoğrafın aslı
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı
AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil
AK Partili Turan sert çıktı: Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Hava Yolları'nın yeni nesil 'rüya uçakları'nın üçüncüsü İstanbul'a geldi
Türk Hava Yolları'nın yeni nesil 'rüya uçakları'nın üçüncüsü İstanbul'a geldi
Ivanka Trump’ın ‘Birleşik Krallık’ hatası sosyal medyada olay oldu
Ivanka Trump’ın ‘Birleşik Krallık’ hatası sosyal medyada olay oldu
Körfez'de taş ocağı işçisi ölü bulundu
Körfez'de taş ocağı işçisi ölü bulundu
Çanakkale'de bir çiftçi dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu!
Çanakkale'de bir çiftçi dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu!
Monchi'den Kjaer için Fenerbahçe itirafı
Monchi'den Kjaer için Fenerbahçe itirafı
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Yorumlar 1 yorum