Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma'yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları ikiye böldü.

Yeni sezonda yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayıran ve transfer bütçesinde kısıtlamaya giden Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'yla ilgili Çarşı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Quaresma'nın takımdaki kalması gerektiğini vurgularken şu ifadeleri kullandı;

''İsteyene gider hiç fark etmez. Senin evin burası! @07RQuaresma''



Taraftar ikiye bölündü

Çarşı'nın Quaresma paylaşımı siyah - beyazlı taraftarları ikiye böldü. Beşiktaşlı bazı taraftarlar, Portekizli yıldızın takımda kalması gerektiğini belirtirken bazıları ise ayrılık vaktinin geldiğini ifade etti.

İşte Twitter'da Quaresma'ya destek açıklaması yapan Çarşı'ya karşı yapılan olumsuz eleştiriler...







