HABER /  GÜNCEL
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 10 askere gözaltı

Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 10 askere gözaltı

Kütahya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki 'mahrem askeri yapılanması'nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Kütahya, Erzurum, Eskişehir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Kayseri ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf astsubaylar M.A., N.T., M.K.Ş., İ.K., H.A., meslekten ihraç edilen subaylar Y.Ö. ve S.G. ile ihraç edilen astsubaylar C.E., H.K. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya'ya getirileceği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü
Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
Merve Kavakçı denildi kardeşi çıktı! Twitterı karıştıran fotoğrafın aslı
Merve Kavakçı denildi kardeşi çıktı! Twitterı karıştıran fotoğrafın aslı
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde bomba detay! Prensin mektubunda ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Hava Yolları'nın yeni nesil 'rüya uçakları'nın üçüncüsü İstanbul'a geldi
Türk Hava Yolları'nın yeni nesil 'rüya uçakları'nın üçüncüsü İstanbul'a geldi
Ivanka Trump’ın ‘Birleşik Krallık’ hatası sosyal medyada olay oldu
Ivanka Trump’ın ‘Birleşik Krallık’ hatası sosyal medyada olay oldu
Körfez'de taş ocağı işçisi ölü bulundu
Körfez'de taş ocağı işçisi ölü bulundu
Çanakkale'de bir çiftçi dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu!
Çanakkale'de bir çiftçi dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu!
Monchi'den Kjaer için Fenerbahçe itirafı
Monchi'den Kjaer için Fenerbahçe itirafı
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Yorumlar