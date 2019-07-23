HABER /  DÜNYA
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Pakistan'da pazar yerinde bombalı saldırı

Pakistan'da pazar yerinde bombalı saldırı

Pakistan'ın Belucistan vilayetinde pazar yerinde patlama meydana geldi. Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziyaullah Longove, patlamayı terör saldırısı olarak duyurdu.

PAKİSTAN'ın Belucistan vilayetinde, pazar yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı. 

Pakistanlı yetkililerin yaptığı açıklamada, Quetta bölgesinde bombanın pazar kurulan alanda patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziyaullah Longove, yaptığı açıklamada, patlamayı "Pakistan'ın düşmanları tarafından düzenlenen terör eylemi" olarak nitelendirirken, bölgede acil durum ilan edildiğini de dile getirdi.

Patlamanın sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Boris Johnson'ın Türkiye'deki köyünde büyük sevinç
Boris Johnson'ın Türkiye'deki köyünde büyük sevinç
CİMER menemen twitiyle gündem oldu
CİMER menemen twitiyle gündem oldu
AB'den ABD'ye '35 milyar euroluk' tehdit!
AB'den ABD'ye '35 milyar euroluk' tehdit!
Türkiye ABD ilişkileri nasıl bu hale geldi?
Türkiye ABD ilişkileri nasıl bu hale geldi?
Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü
Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
ABD’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
ABD’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı
Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı
Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi
Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi
SGK iş ilanı İŞKUR SGK personel alımı hangi illerde kaç kişi?
SGK iş ilanı İŞKUR SGK personel alımı hangi illerde kaç kişi?
Yorumlar