HABER /  SPOR
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

Milli Atlet Yasin Süzen'den altın madalya

Milli Atlet Yasin Süzen'den altın madalya

Milli Atlet Yasin Süzen, 400 metre erkeklerde altın madalya kazandı. Süzen daha önce de 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da dünya rekoru kırarak şampiyon olmuştu.

Milli Atlet Yasin Süzen, 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Almanya'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonasında sporcumuz Yasin Süzen bir kez daha Avrupa Şampiyonu olarak Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti. Tebrikler Yasin!" ifadeleri kullanıldı.

Süzen, 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da dünya rekoru kırarak şampiyon olmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Lig ekibinden Tolga Zengin sürprizi!
Süper Lig ekibinden Tolga Zengin sürprizi!
Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü
Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
Merve Kavakçı denildi kardeşi çıktı! Twitterı karıştıran fotoğrafın aslı
Merve Kavakçı denildi kardeşi çıktı! Twitterı karıştıran fotoğrafın aslı
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
İmamoğlu'ndan yeni atama! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif Ayşe Artaman oldu
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs mesajı!
Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs mesajı!
ABD'den kritik açıklama: İkinci İHA'yı da düşürdük
ABD'den kritik açıklama: İkinci İHA'yı da düşürdük
Pakistan'da pazar yerinde bombalı saldırı
Pakistan'da pazar yerinde bombalı saldırı
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Bursluluk parası kaç para oldu 2019 ilk ödeme ne zaman ödenecek?
Bursluluk parası kaç para oldu 2019 ilk ödeme ne zaman ödenecek?
Yorumlar