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Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs mesajı!

Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs mesajı!

Rusya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve çözümü de baltaladığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İsrail'e "Bu tür eylemlerden vazgeçin" çağrısı

İsrail'in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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