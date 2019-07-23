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CİMER menemen twitiyle gündem oldu

CİMER menemen twitiyle gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Arda isimli bir vatandaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" sorusuna Twitter'dan yanıt verdi.

Vatandaşların şikayet, dilek ve önerilerini dile getirmeleri ve bunlara çözüm aramak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sistemine Arda isimli bir vatandaştan ilginç bir soru geldi.

"Biz soğansız tercih ediyoruz"

CİMER, portal üzerinden gelen 'Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen' sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı. CİMER'den yapılan paylaşımda, "Arda Bey CİMER'e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz. Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" yazıldı.

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