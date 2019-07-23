Türkiye ABD ilişkileri nasıl bu hale geldi?

Türkiye'nin Amerika'dan uzaklaşarak Rusya ile ilişkilerini günden güne geliştirmesi, detaylı bir şekilde incelendi.

Amerika'nın Türkiye'ye karşı politikaları, ilişkilere zarar verdi. Türkiye'de saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına açık bir şekilde destek veren Amerika, bölgedeki menfaatleri doğrultusunda hareket etti.

"Müttefikiz" diyerek Türkiye'ye güvence verse de her zaman teröristlerin yanında durdu.

Yaşanan sürecin değişmemesi Türkiye'yi yeni bir arayış içerisine soktu: Rusya.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında sık sık yapılan görüşmeler, ilişkileri günden güne iyiye taşıdı.

S-400 teslimatıyla gerilen ilişkiler

Amerika'nın Patriot satmaması üzerine, Türkiye iyi ilişkiler kurduğu Rusya'ya yönelerek S-400 hava savunma sistemlerini aldı.

Rusya'dan kalkan uçakların Ankara'ya inmeye başlaması Amerika'da deprem etkisi yarattı. Türkiye ani bir kararla F-35 programından çıkarılma süreci başlatıldı.

Foreign Policy analizi

İlişkilerin bu seviyeye gelmesi Amerika'da yayın yapan Foreign Policy'de detaylı bir şekilde incelendi. Ülkenin önde gelen dergilerinden biri olan Foreign Policy, Türkiye ile Amerika'nın NATO üyesi müttefik olduğunu ancak neden dost kalamadıklarını sorguladı.

Bush-Obama dönemi

Washington'un Ankara'yı yanında tutmayı başaramadığına dikkat çekilen yazıda, Bush döneminden sonra Barack Obama döneminde de ilişkilerin büyük hasarlar gördüğü belirtildi.

15 temmuz

15 Temmuz'da FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminden de yazıda bahsedildi. Foreign Policy'ye göre; 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin Amerika'ya güveni kalmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise darbe girişimini öğrenince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri oldu.