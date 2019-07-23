HABER /  GÜNCEL
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Ankara'daki cinsel saldırı davasında flaş gelişme

Ankara'daki cinsel saldırı davasında flaş gelişme

Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Prof. Dr. Hasan B. ile ona yardım ettiği ileri sürülen iki kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B. ile ona yardım ettiği ileri sürülen iki kişi hakkındaki iddianame kabul edildi.

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye, geçtimiz Nisan ayında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle mahkemece tutuklanan, ardında savcı tarafından resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B. ile Ç.B.’yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile delilleri yok etmek için Ç.B.’nin cinsel organının temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkemenin hazırladığı tensip tutanağına göre, Hasan B, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit ve hakaret’, ‘suç delilerini yok etmek’; Serkan D, ‘basit cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘tehdit’; Hüseyin Ş, ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçlarından 11 Aralık 2019’da hakim karşısına çıkacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Boris Johnson'ın Türkiye'deki köyünde büyük sevinç
Boris Johnson'ın Türkiye'deki köyünde büyük sevinç
CİMER menemen twitiyle gündem oldu
CİMER menemen twitiyle gündem oldu
AB'den ABD'ye '35 milyar euroluk' tehdit!
AB'den ABD'ye '35 milyar euroluk' tehdit!
Türkiye ABD ilişkileri nasıl bu hale geldi?
Türkiye ABD ilişkileri nasıl bu hale geldi?
Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü
Çarşı'nın Quaresma paylaşımı Beşiktaşlıları ikiye böldü
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den kritik açıklama: İkinci İHA'yı da düşürdük
ABD'den kritik açıklama: İkinci İHA'yı da düşürdük
Pakistan'da pazar yerinde bombalı saldırı
Pakistan'da pazar yerinde bombalı saldırı
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
ABD’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
ABD’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kurban bayrami tarihi 2019 ne zaman kaç gün sürecek?
Kurban bayrami tarihi 2019 ne zaman kaç gün sürecek?
Yorumlar