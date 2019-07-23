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Emniyet'te bin 843 personel terfi etti

Emniyet'te bin 843 personel terfi etti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni terfiler belli oldu. Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca bin 843 personel bir üst terfi ettirildi.

Emniyet Teşkilatında bin 843 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararların belli olduğu kaydedildi.

Buna göre, 223 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 307 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 167 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 106 personel emniyet amirliğine, 93 personel başkomiserliğe ve 947 personel komiserliğe terfi ettirildi.

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