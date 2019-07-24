Shane Larkin Anadolu Efes'te kaldı

Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Shane Larkin ile 1+1 yıllık daha anlaşmaya vardı.

Anadolu Efes, 10 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Shane Larkin'le yeniden anlaştı. LacivertBeyazlılar, NBA'e döneceği iddia edilen başarılı guard ile 1+1 yıllık yeni anlaşmaya vardı.

Anadolu Efes'in THY Euroleague finaline çıkmasında da pay sahibi olan ABD'li oyuncu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Herkes uyansın çünkü Shane Larkin'le 1+1 yıl daha bizimle" ifadeleri kullanıldı.

Turkish Airlines Euroleague’de bu sezon Anadolu Efes forması ile 35 maça çıkan Larkin, 21:58 dakika ortalama süre alarak, maç başına 12,5 sayı, 2,2 ribaunt, 3,1 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları ile mücadele etti. Euroleague'in ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ABD'li oyuncu, Euroleague Final Four maçlarında ulaşılan en yüksek verimlilik puanının sahibi oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ise bu sezon 24 maça çıkan Shane Larkin, maç başına 27:45 dakika süre alarak 15,1 sayı, 2,8 ribaunt, 4,5 asist ve 1,8 top çalma ortalamaları ile mücadele etti. Larkin, kulübün 14. şampiyonluğuna ulaştığı final serisinde de MVP seçildi.

Shane Larkin, bu sezon Anadolu Efes ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğun yanısıra bir de Euroleague ikinciliği yaşadı.