Sultangazi esnafının korkulu rüyası oldu Sahtekar kadın o yöntemle 8 kişinin canını yaktı

"İLK BAKTIĞIMDA SAHTE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Telefon kılıfları satan Taner Göksel, "Genç bir kadın geldi. Bizden kulaklık alacağını söyledi. Biz de kulaklık seçeneklerini sunduk. 20 lira olan kulaklığı seçti. Çantasından ilk olarak 10 lira çıkardı. Daha sonra 200 lira çıkardı. Bana 200 lirayı verdi. Parayı ilk aldığımda sahte olduğunu anlayamadım. 200 lirayı aldıktan sonra kasaya attım. Kadın gittikten sonra, tekrar paraya baktım. Sahte olduğunu anladım. Bunun üzerine olayı polis karakoluna intikal ettirdim. Hatta burada birkaç esnafa da aynı şeyi yapmış. Sahte para vermiş" dedi.