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Trezeguet Aston Villa'ya imza attı

Trezeguet Aston Villa'ya imza attı

Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa ile sözleşme imzaladı. Ada basını, Villa'nın bu sezonki 9. transferi için yaklaşık 10 milyon Euro ödediğini duyurdu.

Kasımpaşa formasıyla sergilediği futbolla yıldızını parlatan Trezeguet, İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer oldu. Mısırlı oyuncu için Aston Villa'nın yaklaşık 10 milyon Euro ödeyeceği bildirildi.

2018'de Belçika'nın Anderlecht takımından 2 milyon Euro'ya Kasımpaşa'ya gelen Trezeguet, gösterdiği performansla transferin dikkat çekici isimlerinden biri oldu. Başarılı orta saha oyuncusu Galatasaray'ın yanısıra, İtalya'dan Sampdoria, France’dan Saint Etienne ile İngiltere Premier Lig'den Watford ve Everton ile de anıldı.

Mısırlı milyarder Nassef Sawiris'in patronu olduğu NSWE Grup ile ABD'li milyarder Wes Edens'in sahibi olduğu Aston Villa, yeni sezon öncesi de Trezeguet'le birlikte 9. transferini gerçekleştirdi. Kasımpaşa formasıyla 2 sezonda ligde toplam 65 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 22 gol 15 asist istatistikleri yakaladı.

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