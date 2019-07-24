İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli! Meteoroloji uyarmıştı şiddetli yağmur bastırdı
İSTANBUL başta olmak üzere bir çok il için meteorolojiden son dakika uyarısı geldi. Kuvvetli yağış sel ve yıldırım düşmesine sebep olabilir. Saatlik hava durumu tahmini de kesintisiz yağmur yağacağını gösterdi. İşte meteorolojinin alarm verdiği iller.
İstanbul'da beklenen sağanak yağış saat 11.00 itibariyle etkili bir şekilde başladı. Meteoroloji uyarısında Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de ilçeleri sel, yıldırım ve rüzgara karşı uyarıldı.
İstanbul saatlik hava durumu tahmini
Şiddetli yağış kentin her yerinde etkili oluyor. Sel baskınlarına yolaçma ihtimali yüksek olan kuvvetli yağışlar gece yarılarına kadar devam edecek. Meteorolojinin yayınladığı saatlik tahmine göre yağışlar yeni güne sarkacak.
Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda İstanbul dışında Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Yalova, Bartın, Kastamonu illeri de uyarıldı. Meteoroloji Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi ilçeleri için ise ayrı olarak alarm verdi. Bu yerlerde yağışlar ani sellere ve yıldırım düşmeleri ile rüzgara sebep olacak.
Kuvvetli yağışların etkili olacağı illerdeki hava durumu tahminleri şu şekilde: