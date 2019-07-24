İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli! Meteoroloji uyarmıştı şiddetli yağmur bastırdı

Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda İstanbul dışında Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Yalova, Bartın, Kastamonu illeri de uyarıldı. Meteoroloji Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi ilçeleri için ise ayrı olarak alarm verdi. Bu yerlerde yağışlar ani sellere ve yıldırım düşmeleri ile rüzgara sebep olacak.