Japon otomobil devi Nissan, 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

Japon otomobil üreticisi Nissan, 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Nissan'ın dünya genelinde 130 bin çalışanı bulunuyordu.

Kyodo Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Nissan, Mayıs ayında açıkladığı erken emeklilik yoluyla çalışan sayısını 4,800 kişi azaltma planına ek olarak işten çıkarmalar yaprak bu sayıyı 10 binin üzerine çıkarma niyetinde.

İşten çıkarma planının şirketin yarın açıklanacak ikinci çeyrek mali sonuçları ile birlikte duyurulması bekleniyor.

Nissan'ın hali hazırda dünya genelinde 139 bin çalışanı bulunuyor.