Erdoğan harekete geçti! AK Parti'nin 81 il başkanıyla değerlendirme yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart İstanbul seçim sonuçlarını AK Parti'nin 81 il başkanıyla değerlendirecek.

Yerel seçimin ardından parti organlarıyla ve milletvekilleriyle sonuçları tüm yönleriyle istişare eden Erdoğan, cuma günü sahadaki sonuçları Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında teşkilatla ve il belediye başkanlarıyla analiz edecek.

Sahadan gelen talepleri ve şikayetleri dinlemişti

Seçim sürecinden sonra teşkilatta ve kabinede değişim yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK ve MKYK'da AK Partili milletvekilleriyle 4 grup halinde bir araya gelmiş, sonuçlarla ilgili sahadan gelen talepleri ve şikayetleri dinleme olanağı bulmuştu.

Teşekkür turuna çıkacak

Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinden sonra partinin tüm organlarıyla görüşme trafiğinin ardından seçimlerde Cumhur İttifakı’na en yüksek oyu veren il ve ilçelere teşekkür turuna çıkması planlanıyor.

İlk ziyaret en fazla oyun çıktığı Rize'ye

Erdoğan'ın ilk ziyaret edeceği ilin AK Parti'ye yüzde 72 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyun çıktığı baba ocağı Rize olacağı belirtiliyor.