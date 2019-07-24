Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun metroda maske takın uyarısına İBB'den yanıt geldi!

İBB'nin iştiraki Metro İstanbul'dan, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun "Metro ve Marmaray istasyonlarında hava kirliliği ortalaması 25 mikrogram/metreküpü geçti" ifadesine yanıt geldi.

Metro İstanbul İşletme Müdürü Yıldıray Yedikardeş, bugün konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İBB'nin İstanbul genelinde yaptırdığı hava kalite ölçümlerinin yanında Metro İstanbul olarak tüm metro sistemlerimizde hava kalite ölçümlerini yapan sensörlerimiz var. Bu sensörler vasıtasıyla dış ortamdan alınan havanın kalitesi ölçülerek, istasyonlara gönderilecek olan havanın temizliğine göre ve içerideki kirli havanın tahliyesi yapılıyor.

Bunlar istasyonlarda bulunan saniyede 80 metreküp debisi olan büyük devasa fanlar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Ve bu cihazlar otomatik bir sistemle sürekli olarak takip ediliyor."

"Kontrol ediliyor ve raporlanıyor"

Hava ölçümünde izlenen yolu Milliyet'ten Cihat Aslan'a anlatan Yedikardeş, "İstasyonlarımızda 180 metrelik peronların baş, orta, ve belli lokasyonlarında hava kalitelerini ölçen (demir tozu, sıcaklık, partikül v.b maddeler) cihazlar yerleştiriliyor. Bu cihazlar bir hafta süreyle hem işletme saatinde, hem de işletme saati dışında sürekli olarak kayıt alıyorlar. Bu kayıtlar neticesinde çıkan değerlerde daha sonra kontrol ediliyor ve raporlanıyor. Buna göre önlem alınıyor" dedi.

"İstanbullular rahat olsun"

Prof. Kadıoğlu'nun yaptığı teste değinen Yedikardeş şöyle devam etti:

Basından takip ettiğimiz kadarıyla bir ölçüm cihazı ile anlık tek noktadan yapılmış bir ölçüm değerinden bahsediyoruz. Anlık ölçüm yapan cihazlar belli bir süre arasında tabi olduğu için hava kalite değerleri farklı olur. Bir verinin güvenirliğinden ve bilimsel olmasından bahsetmek için, onun hangi yöntemle, hangi cihazla, hangi metot, cihazın kalibrasyonu, ölçüm noktaları ve ölçüm süresi gibi hususların bilinmesi gerekiyor.

Metro İstanbul olarak uluslararası standartlara uygun olarak Bakanlığın akredite olmuş firmalarına yaptırmış olduğumuz hava kalitesinin İstanbullular tarafından huzur ve güvenle kullanacakları bir değerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.