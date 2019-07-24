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Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı

Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı

23 Haziran seçimlerinde Saadet Patisi seçmeninin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verip vermediği merak edilmişti. Karamollaoğlu katıldığı bir radyo programında bir merakı giderdi.

Karamollaoğlu katıldığı bir radyo programında 23 Haziran'da yenilemem İstanbul seçiminde Saadet Partisi’nin CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP-İP ve HDP’nin kurduğu Millet İttifakı’nın içerisinde yer almayarak Necdet Gökçınar’ı İstanbul’dan aday gösteren Saadet Partisi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de aynı tavrını sürdürdü.

Gökçınar'ın oyu nereye gitti?

Ancak Gökçınar’ı yeniden aday gösteren Saadet Parti’sinin oyları yenilenen İstanbul seçimlerinde büyük bir düşüş yaşadı. 31 Mart’ta 103.300 oy alan Gökçınar 23 Haziran’da ise 47 bin 829’da kaldı.

Katıldığı bir radyo programında Gökçınar’ın oyunda yaşanan bu bariz düşüşün nedeni sorulan Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin 23 Haziran’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini itiraf etti.

Saadet Partililer İmamoğlu'na destek verdi

“Sizin seçmen nereye oy verdi?” sorusuna cevap veren Karamollaoğlu şunları söyledi; “Bizim seçmenimiz de gitti bir tarafa oy verdi. Ancak bu anlaşılabilir bir durum. Çünkü seçmenler bir infial gösterince mağdurun yanında olmayı tercih ederler. İnsanlarda genelde böyle bir haleti ruhiye vardır. 'Ne olur ne olmaz biz İmamoğlu’nu destekleyelim' dedi" Karamollaoğlu, sunucunun “Yani Saadet Partisi seçmeni için de mi geçerli bu” sorusunu da “Tabi” diyerek cevapladı.

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