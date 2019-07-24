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Erbil'de Türk diplomata saldırı anına ait görüntüler! Yayın yasağı konuldu

Erbil'de Türk diplomata saldırı anına ait görüntüler! Yayın yasağı konuldu

ERBİL'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı. Bunun üzerine görüntülere yayın yasağı geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de 17 Temmuz Çarşamba günü bir restorana saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırı sonucu Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzenleyenlerden birinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıklamıştı.

Saldırıyı 3 terörist yapıyor

Kayıtlara göre saldırıyı 3 terörist gerçekleştiriyor. Görüntülerde terörist Mazlum Dağ'ın Osman Köse'nin oturduğu masanın yanına oturduğu görülüyor. Görüntülere göre terörist Dağ, telefonla oynayarak bir süre geçirdikten sonra silahı çıkartıp saldırıyı gerçekleştiriyor.

Videoda Dağ ile beraber 2 teröristin de Köse'ye ateş ettiği görülüyor.

Barzani'ye yakın Rudaw televizyonu görüntüleri yayımladı. Görüntülere dair yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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