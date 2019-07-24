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Üsküdar'da 70  milyonluk bileti satan seyyar satıcı konuştu: Talihli bana bir telefon açsa yeridir

Demirören Haber Ajansı
Üsküdar'da 70  milyonluk bileti satan seyyar satıcı konuştu: Talihli bana bir telefon açsa yeridir

MİLLİ  Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye kazanan bileti satan Üsküdar'da bulunan bir seyyar bayi konuştu. Ali Özçalımlı, "Büyük ikramiyeyi bir gurbetçi almış, ona hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde değerlendirsin. Benimle henüz iletişime geçmedi." dedi. 

"Bir telefon açsa yeterlidir"
"Onu 4 Ağustos’taki düğünümüze davet ediyorum" diyen  Özçalımlı, " Allah ona sağlık versin. Beklentim odur ki bir telefon açsa yeterlidir. Parasını inşallah güzel bir yerde değerlendirir. Gelsin Türkiye’de millete faydalı olsun. En azından bir nebze de olsa işsizliği azaltır. 40 senedir İstanbul’da yaşıyorum. 3 çocuğum var, 2 çocuğum hala okuyor. Kiracıyım." diye konuştu.

"Ali baba maddi destek bekliyoruz"
Üsküdar’da taksicilik yapan bir kişi ise, talihlinin bileti satan Ali Özçamlı'ya yardım etmesini isteyerek, "Ben Üsküdar İskelesi’nde taksici esnafım. Biz burada senelerdir tanıyoruz zaten. Yaklaşık 3 senedir biz de buradan bilet alıyoruz. Bize de çıkabilirdi. Arkadaşa çıkmış, hayırlı uğurlu olsun. Yalnız ona tek bir ricam var. 35 yıldır kirada. Çocuğu evlendirecek. Çocuklarını okutuyor. Bize çıkmış olsaydı, ona maddi bir destekte bulunacaktık zaten. Bize çıkmadı arkadaşa çıktı. Arkadaştan da Ali babaya maddi bir destek bekliyoruz." dedi.

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