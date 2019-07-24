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Antalya'da lise öğrencisi not yazıp av tüfeğiyle intihar etti!

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da lise öğrencisi not yazıp av tüfeğiyle intihar etti!

ANTALYA'da, lise öğrencisi Yiğit A., kendisinden haber alamayan yakınlarının yardım istemesi üzerine eve gelen polis ekipleri kapıyı çalınca av tüfeğini başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Kız arkadaşından bir süre önce ayrılan Yiğit A.'nın olaydan önce yazdığı not bulundu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2129 Sokak'ta meydana geldi. Anne babası 10 yıl önce ayrılan Yiğit A., kuaför babası M.A. ile yaşamaya başladı. Lise öğrencisi Yiğit A.'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Giriş kattaki eve gelen polis ekipleri, kapı zilini çaldığı anda içeriden silah sesi duyuldu.

Olaydan önce not bırakmış
Bunun üzerine polisler, balkon camını kırarak, eve girdi. Yiğit A. kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yiğit A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemede, Yiğit A.'nın intiharından önce yazdığı not bulundu. Notun içeriği hakkında bilgi verilmezken, liselinin kısa süre önce kız arkadaşından ayrıldığı kaydedildi.

Yakınları sinir krizleri geçirdi
layı haber alarak eve gelen yakınlarının sinir krizleri geçirdiği Yiğit A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Yiğit A.'nın olayda kullandığı tüfeğe el koydu.



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