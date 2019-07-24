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Beşiktaş'ta stoper transferi için iki aday bulunuyor

Beşiktaş'ta stoper transferi için iki aday bulunuyor

Beşiktaş sol stoper takviyesini teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile gerçekleştirecekti ama son anda imzadan dönen transfer, gözleri yeni isimlere çevirdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı "Üç tane iyi stoperimiz var" açıklamasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, üç kulvarda yarışacak takım için bu bölgeye takviyenin şart olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı yönetim, öncelikle Mirin'i satıp, bu bölge için hamle yapmak istiyor.

Gündemde ise yine tanıdık isimler yer alıyor. Kartal'ın eski yıldızı Marcelo Guedes'in Lyon'dan ayrılacağı yönünde haberler Fransa basınına
yansırken yönetim 32 yaşındaki oyuncunundurumuna gözleri çevirdi.

Yönetimin elinde yer alan listedeki bir diğer isimse uzun süredir gündemde olan Mangala.

Beşiktaş'la 65 maça çıkıp, savunmada görev yapmasına rağmen 5 gol atan Marcelo, Lyon'da ise 95 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik peformans sergiledi.

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