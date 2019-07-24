Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Aynı aileden 10 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Aynı aileden 10 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönen aileyi taşıyan minibüs, refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, aynı aileden 10 kişi de yaralandı.

Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Aynı aileden 10 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 1

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan, yerde yatan yaralı yakınlarının başında gözyaşı döken Salih Tumbul'u polis ekipleri sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Aynı aileden 10 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 2

Refüje çarpıp takla attı

Hatay'da bir yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan Ali Tumbul yönetimindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. 

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Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Aynı aileden 10 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 3

10 kişi de aynı aileden 

Kazada Mehmet Tumbul yaşamını yitirirken, aynı aileden 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Aynı aileden 10 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 4

Yakınlarının başında gözyaşı döktü

Ambulanslar beklenirken kazadan hafif yaralı kurtulan Salih Tumbul, yaralı halde yerde yatan yakınlarının başında gözyaşı döktü. Genci, polis ve jandarma ekipleri sarılarak teselli etti.

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