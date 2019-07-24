Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Aynı aileden 10 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönen aileyi taşıyan minibüs, refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, aynı aileden 10 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan, yerde yatan yaralı yakınlarının başında gözyaşı döken Salih Tumbul'u polis ekipleri sarılarak teselli etmeye çalıştı.
Refüje çarpıp takla attı
Hatay'da bir yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan Ali Tumbul yönetimindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.
10 kişi de aynı aileden
Kazada Mehmet Tumbul yaşamını yitirirken, aynı aileden 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yakınlarının başında gözyaşı döktü
Ambulanslar beklenirken kazadan hafif yaralı kurtulan Salih Tumbul, yaralı halde yerde yatan yakınlarının başında gözyaşı döktü. Genci, polis ve jandarma ekipleri sarılarak teselli etti.