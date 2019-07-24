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Bursluluk parası kaç para oldu 2019 ilk ödeme ne zaman ödenecek?

Bursluluk parası kaç para oldu 2019 ilk ödeme ne zaman ödenecek?

Bursluluk eski adıyla PYBS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından öğrenciler bursluluk ödemeleri ne zaman, hangi bankaya ve kaç para ödenecek soruları var . Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak.

Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Devletten lise bitimine kadar geri ödemesiz burs alacak öğrenciler netleşti.  Sonuçların ardından öğrenciler bursluluk ödemeleri ne zaman, hangi bankaya ve kaç para ödenecek soruları var . Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak.

SINAV SONUÇ BELGESİ NEREDEN ALINACAK: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda (internette) açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir. 

2019 BURSLULUK MAAŞI NE KADAR OLDU:  Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler ayda 260,40 TL burs alacaklar. Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak. Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

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