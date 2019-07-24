2019 listesi açıklandı! İşte Instagram'dan tomar tomar para kazanan ünlüler
Sosyal paylaşım sitesi İnstagram ünlülere tomarla para kazandırıyor....İnstagram pazarlama hizmeti sağlayıcısı Hopper HQ, Instagram paylaşımlarından en çok para kazanan ünlülerin 2019 listesini açıkladı!
Hopper HQ her yıl yaptığı en çok kazananlar listesinde dünyanın dört bir yanından modeller, şarkıcılar, sporcular ve oyuncuların da bulunduğu ünlü isimler yer aldı.
İşte İnstagram’ın en çok kazanan 25 ünlü ismi...
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25. Conor Mcgregor | Takipçi sayısı: 31.4 milyon - Gönderi başına maliyet: 169.000 ABD doları
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24. Luis Suarez | Takipçi sayısı: 34.3 milyon - Gönderi başına maliyet: 184.000 ABD doları
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23. Virat Kohli | Takipçi sayısı: 38.1 milyon - Gönderi başına maliyet: 196.000 ABD doları
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