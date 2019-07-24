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Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti

Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da Türkiye'ye uygulanacak olası S-400 yaptırımlarını görüşmek için düzenlediği toplantıda, Trump'ın yaptırımları değil müzakereyi savununca bir senatörle kavga ettiği ortaya çıktı.

Amerikan gazetesi Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle uygulanacak olası yaptırımları ele almak üzere dün Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantının perde arkasını yazdı.

Trump konuyu değiştirdi

Toplantı hakkında bilgi sahibi olan yetkililerin Washington Post’a aktardığına göre, Trump toplantıda Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanması yerine sorunun müzakere yoluyla çözülmesini savundu. Hatta, özel olarak S-400 krizi için yapılan toplantı sırasında zaman zaman Türkiye konusundan sapıp sağlık sistemi, göç ve bütçe gibi ABD’nin iç sorunları hakkında görüşlerini de paylaşmaya başladı. Haberde Trump’ın dikkatinin, senatörler tarafından ana konuya yeniden çekildiği belirtildi.

Senatör Risch ile açıkça kavga etti

İddiaya göre Trump, Türkiye’yi yaptırımlardan muaf tutmaya yönelik bu tavrı nedeniyle Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Başkanı James E. Risch ile de ufak çaplı bir tartışma yaşadı. Buna göre, Türkiye’nin S-400 almasının NATO’yu ve F-35’leri tehlikeye atacağı gerekçesiyle yaptırımları savunan Risch ile Trump arasında açık bir tartışma yaşandı.

Cezadan çok müzakereye odaklandı

Trump’ın toplantıdaki tavrı konusunda Washington Post’a bilgi veren Senatör John Hoeven, tartışmanın ‘Erdoğan’ı nasıl cezalandıracaklarından çok onunla Erdoğan’la nasıl müzakere edebilecekleri üzerine odaklandığını’ söyledi.

Meseleye daha kapsamlı bakıyor

Senatör David Perdue ise Trump’ın tavrını “Başkanın yapmaya çalıştığı şey, mu meseleye daha kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşmak” sözleriyle anlattı. Perdue, ağır bir yaptırım politikasının ‘Türkiye’nin sadece şu an yaptıklarına bakınca’ mantıklı görünebildiğini söyleyip, “Bütün bölgedeki daha kapsamlı meselelere ve diğer büyük ülkelerle ne yaşandığına bakın, o zaman daha farklı bir durum görebilirsiniz” dedi.

Ticaret anlaşmaları gündemde

Perdue, yaptırımlar yerine ‘serbest ticaret anlaşmaları gibi başka konuların ele alınmakta olduğunu’ söyleyerek, Türkiye’nin ABD ile ekonomik ilişkiye önem verdiğine dikkat çekti. Cumhuriyetçi senatör, “Rusya’yı da, Ortadoğu’daki pozisyonlarının ne olduğuna dair bir tür diyaloğa çekmeniz gerekebilir. Ticaret istiyorlar, bizinle de bir tür ticarete sahip olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. ABD, Kırım’ın ilhakı nedeniyle 2014’ten bu yana Rusya’ya yaptırım uyguluyor. 

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