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Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı

Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı

GİRESUN'da, Sadık Şenel’i (69) baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinden Fatma Ş. (65) tutuklandı, 2 oğlu ve gelinleri de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Giresun'da, Ayaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, 9 Temmuz'da ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, 19 Temmuz'da Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemelerde cesedin Sadık Şenel’e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından jandarma ekiplerince, bahçe sahipleri Fatma Ş., oğulları A.Ş. ve Y.Ş. ile gelinleri A.Ş. ve N.Ş., gözaltına alındı.

Fatma Ş. jandarmadaki ifadesinde Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Fatma Ş., dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü. Fatma Ş., Sadık Şenel’i balta ile öldürdüğü ardından da kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığı yönünde ifade verdi.

Tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına bulunan cinayet şüphelileri, jandarmadaki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan  şüphelilerden Fatma Ş. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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